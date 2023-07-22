Собственно, состоялся парад в субботу, 22 июля. По оценкам организаторов, к мероприятию присоединилось до 500 тысяч человек. Участниками шествия было до 70 различных организованных колонн из автобусов и пешеходов. Они прошли через центр Берлина до финальной точки перед Бранденбургскими воротами.

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Посол также был

Следует отметить, что участие в марше равенства в этом году приняла организованная колонна под украинским флагом. Она прошла по улицам столицы Германии под лозунгом "Be Pride Like Ukraine", что означает "Будь горд, как Украина".

Украинцы на прайде в Берлине / фото DW

На кадрах видно, как люди держат в руках флаги Украины и ЛГБТ-движения, в частности, в национальных костюмах и выкрикивая лозунги "Война не окончена", "Слава Украине".

Прайд в Германии: смотрите видео с послом Макеевым

По оценкам журналистов, в украинской колонне было около 500 человек. В параде принял участие и посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Свобода. Равенство. Разнообразие. Это ценности, которые мы сегодня отмечаем в Берлине и одновременно защищаем в Украине. Наш флаг имеет два цвета (синий и желтый – 24 Канал), под которыми мы защищаем все цвета флага ЛГБТК+,

– написал Макеев.

Добавим, что консервативный мэр Берлина Кай Вегнер и Бербель Бас, являющийся президентом немецкого парламента, вместе открыли парад, призвав людей бороться с дискриминацией ЛГБТК-сообщества

Мы должны послать четкий сигнал для свободного, многообразного, многогранного общества. Мы многого добились, но нам еще многое предстоит сделать,

– заявил Басс.

Вспомним напоследок, что недавно марш равенства проходил в Великобритании. Украинскую колонну на мероприятии возглавила известная украинская певица Ольга Полякова. Некоторые люди из-за этого ее решили покритиковать в сети, однако она им мощно ответила, отстояв свою демократическую и проевропейскую позицию