Об этом он заявил во время пресс-конференции 20 октября.

Что Трамп сказал о переговорах Зеленского и Путина?

Трамп заявил, что личная встреча украинского и российского лидеров не является обязательным условием для достижения соглашения. Между Зеленским и Путиным существует сильная вражда, которая, по его мнению, мешает им прийти к согласию.

Думаю, они могут это сделать и по-другому. Им трудно оказаться в одной комнате. Мне все равно, как это будет сделано,

– сказал президент США.

В то же время Трамп заявил, что обе страны несут значительные человеческие потери из-за войны. Однако он отметил, что Россия – большая страна, тогда как Украина располагает гораздо меньшими ресурсами.

Украина должна сама стремиться заключить соглашение, ведь Соединенные Штаты потратили на это целое состояние, Европа тоже потратила целое состояние, и Европа уже устала от этого,

– заявил Трамп.

Он добавил, что отсутствие договоренностей может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Между тем в Кремле заявили, что Россия не пойдет на "политические уступки" ради экономических договоренностей с США. По словам Сергея Лаврова, Москва сначала хочет услышать предложения американской стороны, а уже после этого будет оценивать возможность заключения соглашений. В то же время Кремль якобы готов к экономическому сотрудничеству, но не собирается менять свою политическую позицию.

Лавров также заявил, что возвращение к формату отношений с западными странами, существовавшему до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, невозможно.

Стив Виткофф, по предварительной информации, 21 октября должен отправиться в Россию, чтобы обсудить с Владимиром Путиным предложения по мирному урегулированию войны.