Слово Newsweek на обложке закрашено в цвета государственного флага Украины, а фотография Зеленского подписана: "Лидер свободного мира".

Внимание Не типичная война: почему россияне будут пытаться убить иностранных журналистов

Владимир Зеленский бросил вызов империи Путина,

пишет на первой странице еженедельника.

К слову, циничная война России против Украины всколыхнула весь мир. Международная пресса активно освещает все события в Украине.