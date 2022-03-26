Общая платформа закупок будет также открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров: Украины, Молдовы и Грузии. Решение стало результатом саммита лидеров ЕС, который длился 24 – 25 марта.

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Страны-члены ЕС договорились сотрудничать для добровольной совместной закупки газа, СПГ и водорода.

То, что мы сегодня приняли, является политическим выбором, построенным на добровольной основе, потому что это не государственные контракты. Эти контракты подписывает не правительство, а компании,

– говорит Эмануэль Макрон.

Понятие совместных закупок впервые появилось в ЕС несколько лет назад.

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