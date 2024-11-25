Тогда в результате атаки на Глухов в целом погибло 12 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Осенью Россия обстреляла дом поэтессы на границе Сумщины

Свой первый сборник лирических стихов "От сердца – к сердцу" она опубликовала в 2007 году, второй вышел 2019 и назывался "Тропами судьбы".

Ее поэзия постоянно печаталась в местных газетах и литературных альманахах, а глуховская композитор Мария Воропай создала несколько песен на стихи поэтессы,

– сообщили в министерстве.

Совсем недавно, осенью 2024 года, Лидия Родителева-Процик переехала из родного приграничного села Пустогород в Глухов. Произошло это после того, как ее дом обстреляли россияне.

На новом месте женщина надеялась найти безопасное убежище, но очередная российская атака оборвала ее жизнь.