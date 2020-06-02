За счет ликвидации практик перепродажи продукции государственной Объединенной горно-химической компании (ОГХК) посредническим структурам по заниженным ценам позволит предприятию завершить календарный год с прибылью.

Таку заяву зробив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління ОГХК Пітер Девіс в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз прогнозувати ринок досить складно. Тому що в зв'язку з карантином (це стосується не тільки ОГХК, але всього бізнесу) є таке враження, що ринок провисає. Тому ми очікуємо провалу ціни. Але є й інша сторона монети. Ми перестали здійснювати відвантаження на фірми-прокладки, які забирали собі левову частку прибутку ОГХК. Далі ми будемо продавати свій концентрат вже за ринковою ціною. Ця ціна буде все одно вище тієї, за якою ОГХК відвантажувала продукцію раніше.

Судіть самі. Три основних концентрати, з якими працює ОГХК – це ільменіти, рутили і цирконій. Найдешевший з них, природно, це ільменіт, набагато дорожче коштують рутили і цирконій. Якщо по ільменіту стався провал ціни, то на рутил і цирконій ціна впала не сильно. До мене недавно прийшов директор з продажу та каже: "Уявляєте, ціна на ільменіти була минулого тижня 220 доларів, а зараз впала до 180". Але ж ОГХК раніше продавала їх по 150. Тобто для нас зараз, навпаки, ціна навіть зросла. Ми, напевно, єдине гірничодобувне підприємство в світі, яке за підсумками року може показати зростання за рахунок збільшення прозорості. Тому я думаю, що ми не сильно будемо страждати через глобальну економічну кризу", - заявив Девіс.

За словами Девіса, 22-23 травня 2020 року менеджмент ОГХК, Фонд держмайна України, НАБУ і СБУ спільними зусиллями зуміли запобігти незаконному вивезенню продукції ОГХК через Одеський морський порт на суму в 80 млн грн.

"16 травня мною був підписаний наказ, який не дозволяв ОГХК відвантажувати нашу продукцію фірмам-"прокладкам". Проте, 20 тис. тонн ільменітового концентрату з Одеського торгового порту збиралася вивезти офшорна фірма-посередник, яка має перед ОГХК непогашену дебіторську заборгованість близько 400 млн грн. Завдяки злагодженим та чітким діям керівництва компанії, Фонду державного майна, НАБУ і СБУ це відвантаження було зірвано, попереджено нанесення збитків державі у розмірі близько 80 млн грн.

За моїми даними, коли попереднє керівництво ОГХК зрозуміло, що Фонд держмайна налаштований рішуче, і планують заміну менеджменту, ГЗК була дана неофіційна вказівка ​​про те, щоб вся продукція складалась на торгових майданчиках і вивозилася за кордон. Це робилося з однією метою – вивезти за межі України якомога більше продукції за заниженими цінами, і потім вже зайнятися її продажем через офшорні структури, а весь прибуток покласти собі в кишеню", – повідомив Девіс.

Відзначимо, в структуру Об'єднаної гірничо-хімічної компанії входять Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат. Вартість активів компанії станом на 2018 рік оцінюється в 3,4 млрд грн.