Ликвидация Минприроды угрожает экологической безопасности Украины, –исследование

Ликвидация Министерства защиты окружающей среды и отсутствие эффективной системы управления могут осложнить восстановление территорий после войны и внедрение экологических стандартов ЕС. Исследование МБО "Экология – Право – Человек" показывает, что экологическая политика в Украине остается слабой и фрагментированной.

Результаты исследования "Институциональная способность в сфере сохранения окружающей среды: оценка, вызовы, перспективы" презентовали 12 марта на круглом столе "Экологическое управление в Украине", передает "Игла".

Какое влияние может иметь ликвидация Минприроды?

Ликвидация Министерства защиты окружающей среды и объединение его с экономикой и агросектором создают риски для защиты природы и окружающей среды в Украине.

По словам исполнительного директора МБО "Экология – Право – Человек" Елены Кравченко, сейчас система управления экологией в Украине фрагментирована: функции дублируются, ресурсов не хватает, а контроль за соблюдением законов малоэффективен. Управление недрами тоже несогласованное, что повышает риск коррупции.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологии Олег Бондаренко отметил, что реформа управления окружающей средой нужна для выполнения обязательств перед ЕС, и Министерство защиты окружающей среды должно работать отдельно. В то же время Председатель подкомитета Юлия Овчинникова добавила, что эффективное управление природными территориями и заповедниками показывает уровень развития государства.

Соучредитель инициативы "Игла" Ирина Федорив отметила, что последние законодательные изменения подрывают работу защиты окружающей среды, а теперь власть пытается ослабить роль прокуратуры в контроле.

Исследователи отмечают, что предложения с круглого стола станут основой для работы с государственными органами, общественностью и международными партнерами для улучшения управления окружающей средой в Украине.

