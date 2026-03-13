Ликвидация Минприроды угрожает экологической безопасности Украины, –исследование
- Ликвидация Министерства защиты окружающей среды может осложнить восстановление территорий после войны и внедрение экологических стандартов ЕС.
- Эксперты отмечают необходимость отдельного существования Минприроды для эффективного управления окружающей средой и выполнения обязательств перед ЕС.
Ликвидация Министерства защиты окружающей среды и отсутствие эффективной системы управления могут осложнить восстановление территорий после войны и внедрение экологических стандартов ЕС. Исследование МБО "Экология – Право – Человек" показывает, что экологическая политика в Украине остается слабой и фрагментированной.
Результаты исследования "Институциональная способность в сфере сохранения окружающей среды: оценка, вызовы, перспективы" презентовали 12 марта на круглом столе "Экологическое управление в Украине", передает "Игла".
Какое влияние может иметь ликвидация Минприроды?
Ликвидация Министерства защиты окружающей среды и объединение его с экономикой и агросектором создают риски для защиты природы и окружающей среды в Украине.
По словам исполнительного директора МБО "Экология – Право – Человек" Елены Кравченко, сейчас система управления экологией в Украине фрагментирована: функции дублируются, ресурсов не хватает, а контроль за соблюдением законов малоэффективен. Управление недрами тоже несогласованное, что повышает риск коррупции.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологии Олег Бондаренко отметил, что реформа управления окружающей средой нужна для выполнения обязательств перед ЕС, и Министерство защиты окружающей среды должно работать отдельно. В то же время Председатель подкомитета Юлия Овчинникова добавила, что эффективное управление природными территориями и заповедниками показывает уровень развития государства.
Соучредитель инициативы "Игла" Ирина Федорив отметила, что последние законодательные изменения подрывают работу защиты окружающей среды, а теперь власть пытается ослабить роль прокуратуры в контроле.
Исследователи отмечают, что предложения с круглого стола станут основой для работы с государственными органами, общественностью и международными партнерами для улучшения управления окружающей средой в Украине.
Что известно о ликвидации Минприроды?
В июле 2025 года стало известно, что Кабмин утвердил сроки ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства защиты окружающей среды. По решению правительства, оба министерства должны прекратить работу в течение шести месяцев.
На их базе создадут новое объединенное ведомство – Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Однако, общественные организации считают, что ликвидация Минприроды создает угрозу для экологической безопасности страны, особенно в условиях войны и будущего восстановления. Они обратились в Верховную Раду с призывом сохранить Министерство защиты окружающей среды как отдельную правительственную структуру.