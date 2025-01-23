Впоследствии стало известно, что взорвалась машина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Бердянск Сегодня" и руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
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От взрыва машины погибли двое ФСБшников
Местные рассказали, что взрыв произошел в микрорайоне Колония на восьмой линии. Туда сразу съехались полицейские, пожарные и медики.
Впоследствии местные телеграмм-каналы, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что были ликвидированы сотрудники ФСБ.
Взрыв прогремел, когда они садились в машину.
По неподтвержденной информации, они обустроили себе рабочее помещение в здании дома культуры "Райагропромснаб" как раз в микрорайоне Колония.
Работников ФСБ ликвидировали в микрорайоне Колония / Фото Петра Андрющенко
Похоже, двое ФСБшников погибли, один находится в больнице в очень тяжелом состоянии.
По некоторым данным, там могли находиться еще трое россиян, которые получили ранения.