Также в ВСУ сообщили, что с 24 февраля по 13 апреля враг потерял 739 танков. А боевых бронированных машин уже 1964.

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Подробнее о потерях российских оккупантов

Россияне продолжают терять и другую технику. В частности, в Украине они уже потеряли:

358 артиллерийских систем;

115 РСЗО;

64 средства ПВО;

158 самолетов;

143 вертолета;

1429 единиц автомобильной техники;

7 кораблей/катеров;

76 цистерн;

132 БПЛА оперативно-тактического уровня;

25 единиц специальной техники;

4 пусковые установки.

ВСУ заявили, что данные уточняются. Ведь из-за высокой интенсивности боев трудно делать подсчет.