Попытки россиян перейти Северский Донец потерпели крах. Враг потерял более сотни танков, много другой техники и большое количества личного состава.

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Ликвидация ответственного за переправу

Стало известно, что последними неудачными попытками российских оккупантов перейти Северский Донец руководил полковник Денис Козлов. Он был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

Больше Козлов не сможет отдать ни одного приказа – 11 мая он был ликвидирован. Такая же участь постигла и его предшественника, возглавлявшего эту же бригаду, Сергея Порохню.

Российским оккупантам пора осознать – пересечением украинской границы они подписали себе приговор, избежать которого может помочь только настоящее чудо.

Переправа россиян через Северский Донец: почему она важна для оккупантов

Российские оккупанты пытались построить понтонную переправу через Северский Донец в Луганской области. Свой замысел враг пытался воплотить вблизи села Белогоровка. Здесь извилистая река предоставляет все условия для того, чтобы осуществить переправу.

Переброска сил через реку позволила врагу закрепиться в Белогоровке и пытаться продвигаться дальше, к трассе "Лисичанск – Бахмут". Если бы врагу удалось бы отрезать этот путь, наши храбрые воины оказались бы в затруднительной ситуации.

Воинам ВСУ были известны планы врага, поэтому они нанесли ему мощный удар на переправе. По словам Сергея Гайдая, была уничтожена сотня единиц боевой техники и много рашистов. Раненые впоследствии умерли на месте – оккупанты не прислали за ними помощь и не забрали их с поля боя.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты активно обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской области. В течение суток враг нанес 7 огневых атак. Рашисты пускают в ход пулеметы, гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию.

Россияне продолжают активные наступательные действия в зоне ООС. Они совершили 16 атак, но понесли потери и не смогли достичь своих целей.

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