Оперативное командование "Юг" сообщает, что 43 оккупанта были ликвидированы. А также враг потерял 12 единиц техники.

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Несмотря на артиллерийские обстрелы, военнослужащие Украины продолжают защищать отвоеванные населенные пункты Херсонщины. Сегодня, 8 апреля, они получили трофей в виде БТР-80 и уничтожили 3 вражеских беспилотника "Орлан-10".

Ситуация на Юге Украины

С акватории Черного моря рашисты нанесли 2 ракетных удара по Кировоградской и Одесской областям. Целью являлись объекты критической инфраструктуры. В результате обстрелов, к счастью, никто не пострадал.

На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает вести оборонные действия на занимаемом рубеже.

Корабельная вражеская группировка в Черноморской операционной зоне продолжает разведывательные действия и активную блокаду украинских портов.

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