Дискуссия о том, что западные страны делают или не делают для Украины, продолжается. Вопросы остались даже после недавнего визита в Киев Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги – лидеров Франции, Германии и Италии. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, на встрече европейских политиков с украинскими властями снова звучали обещания, мол, нужно еще подождать, оружие скоро будет. А министерша обороны Германии Кристина Ламбрехт сказала, что они "заканчивают подготовку артиллеристов, танкистов и других, и вооружение поступит".

Похожие заявления Украина слышит не впервые, поэтому возникает риторический вопрос – сколько еще будут продолжаться эти разговоры без результата?

Я считаю, что лимит уже исчерпан. Звучала дата 22 июня. Если тогда ничего не будет поставлено, не знаю, будет ли уведомлять об этом командование ВСУ, но можно будет говорить, что они в очередной раз "кинули",

– говорит Фейгин.

К слову, российский правозащитник отметил символичность определенной Германией даты, ведь именно в это началось война Германии и Советского Союза. Кроме того, это еще и день летнего солнцестояния. "Бог знает, придерживаются ли они тех же странных хронологий, что и Москва, или нет", - заметил он.

В любом случае, если поставки оружия не будут осуществлены и сейчас, по мнению Фейгина, очень остро встанут вопросы политического характера. Чего именно хочет Европа и Германия, в частности? Может быть, победы Москвы?

Они точно возникнут на повестке дня, особенно ввиду того, что впереди несколько важных мер – заседания по кандидатству в ЕС и саммит НАТО, куда пригласили Зеленского. Обойти проблемы с поставкой оружия Украине на этих встречах будет невозможно.

Скорее всего, в каком-то объеме европейские, а прежде всего, немецкие поставки все-таки решатся в течение июня – начале июля. Мы увидим какие-либо существенные движения в этом вопросе. Ибо дальше, если этого не сделать, будет выглядеть даже не смешно,

– подытожил Фейгин.

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