Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Купянской городской администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона. Отмечается, что сейчас из 257 многоквартирных домов в общине не осталось ни одного уцелевшего.

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Какая ситуация сейчас в Купянске

Андрей Беседин рассказал, что российские войска из всех типов вооружения обстреливают центральную часть населенных пунктов Купянской общины, где нет и никогда не было военной инфраструктуры.

Для этого, по его словам, оккупанты используют не только управляемые авиабомбы, но и системы залпового огня и БПЛА различного типа. Речь идет в частности о дронах "Молния", которые охотятся за автомобилями, и FPV-дронах, которые россияне применяют в большом количестве.

Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска. Кившаровка, Купянск-Узловой немного дальше, но это расстояние миномета, FPV-дрона,

– объяснил Беседин.

Глава МВА добавил, что на Купянщине остаются 3300 гражданских людей, 900 из них – на левобережье общины, где уже третий месяц отсутствует какая-либо инфраструктура. В то же время на правобережье функционирует гражданская инфраструктура и работают службы и госорганы.

Андрей Беседин рассказал, что в громаде остаются работники ГСЧС, полиции и прокуратуры, а также сотрудники структурных подразделений и коммунальные предприятия.