Надо готовиться заблаговременно, – Сырский откровенно рассказал, как строят оборону на фронте
- На Донбассе Украина построила новую линию обороны, а в Запорожской области работы еще продолжаются.
- Оборонительные линии имеют комбинированный характер с противотанковыми рвами, что эффективно задерживают технику и пехоту во время господства дронов.
Стало известно, что на Донбассе Украина построила целую новую линию обороны, тем временем в Запорожской области работы еще продолжаются. Строительство имеет большой объем задач и деталей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что оборона на Покровском направлении уже доказала свою эффективность. Кроме того, линии обороны строят не только возле зон боевых действий.
Как строят оборону на фронте?
Главнокомандующий отметил, что прежде всего мы должны готовиться к любым сценариям и вариантам войны. Поэтому заблаговременно должны готовить и линии обороны вне полос и районов активных боевых действий. Это вполне естественно и правильно.
Кроме того, все линии обороны имеют комбинированный характер. Например, противотанковые рвы не возможно преодолеть техникой, особенно в условиях господства дронов.
То есть пока эта инженерная техника начинает проделывать проходы, то ее уничтожают. А когда два рва или три, то это уже препятствие, которое никто не сможет преодолеть. Это тот рубеж, за который оккупантам нельзя пройти. Это такая страховка,
– объяснил он.
Главнокомандующий добавил, что оборона на Покровском направлении свидетельствует о том, что переделан огромный объем капитальных работ, когда противотанковые рвы, тетраэдры, егоза, так называемая путанка МЗП значительно задерживают пехоту, технику, что в условиях господства дронов, просто гарантируют их 100% уничтожение.
Заметьте! Сырский также отметил, что россияне не до конца достигли результата в Покровске – они контролируют примерно половину города. Однако враг не может спокойно заходить в Покровск, потому что все подступы к нему находятся под контролем действия наших дронов"
Что известно о ситуации на фронте?
- Украинские войска вышли из Северска и потеряли возможность прикрывать подступы к Славянску и Краматорску с востока.
- Главным эпицентром боестолкновений остается Покровск и Мирноград, где на прошлой неделе продвинулся враг. Также россияне продвинулись в сторону Родинского, но в районе так называемого Добропольского выступления продвижений на прошлой неделе не зафиксировано.
- Между тем в Запорожской области в Гуляйполе продолжаются тяжелые городские бои, оккупантов заметили в центральной части города.