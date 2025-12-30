Треба готуватись завчасно, – Сирський відверто розповів, як будують оборону на фронті

Стало відомо, що на Донбасі Україна збудувала цілу нову лінію оборони, тим часом в Запорізькій області роботи ще тривають. Будівництво має великий обсяг завдань та деталей.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів 24 Каналу, що оборона на Покровському напрямку вже довела свою ефективність. Крім того, лінії оборони будують не лише біля зон бойових дій.

Дивіться також Мир, а не перемир’я: Ігор Терехов наголосив на необхідності гарантій безпеки та розвитку України

Як будують оборону на фронті?

Головнокомандувач зазначив, що насамперед ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв і варіантів війни. Тому завчасно повинні готувати і лінії оборони поза смугами і районами активних бойових дій. Це цілком природно і правильно.

Крім того, усі лінії оборони мають комбінований характер. Наприклад, протитанкові рови не можливо подолати технікою, особливо в умовах панування дронів.

Тобто поки ця інженерна техніка починає проробляти проходи, то її знищують. А коли два рови або три, то це вже перешкода, яку ніхто не зможе подолати. Це той рубіж, за який окупантам не можна пройти. Це така страховка,

– пояснив він.

Головнокомандувач додав, що оборона на Покровському напрямку свідчить про те, що перероблений величезний обсяг капітальних робіт, коли протитанкові рови, тетраедри, єгоза, так звана путанка МЗП значно затримують піхоту, техніку, що в умовах панування дронів, просто гарантують їхнє 100% знищення.

Зауважте! Сирський також наголосив, що росіяни не до кінця досягли результату у Покровську – вони контролюють приблизно половину міста. Проте ворог не може спокійно заходити у Покровськ, тому що всі підступи до нього перебувають під контролем дії наших дронів"

Що відомо про ситуацію на фронті?