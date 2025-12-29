Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю Голови Асоціації прифронтових міст і громад (АПМГ), мера Харкова Ігоря Терехова для "Інтерфакс-Україна".

Дивіться також Підземний дитсадок у Харкові коштує як дві школи: Терехов назвав ціну безпеки дітей

Чому потрібні гарантії безпеки?

Ігор Терехов наголосив, що Україні потрібен мир, а не так зване "перемир'я" – з регулярними ризиками і невизначеністю, які означатимуть постійне навантаження і тривогу для наших людей.



Голова АПМГ зауважив, що необхідний справедливий довгостроковий мир, підкріплений гарантіями безпеки і розвитку України. Саме це дозволить українцям знову жити спокійно, працювати, будувати плани на майбутнє.

Нам потрібен мир, який дасть можливість відроджувати промисловість, створювати робочі місця, розміновувати поля, відбудовувати міста і допомагати людям, які найбільше постраждали від війни. Цього ми маємо прагнути. Я вірю і знаю точно, що це можливо,

– констатував мер Харкова.

Однак, за словами міського голови, зараз важко передбачити, скільки ще часу знадобиться на те, аби прийти до справжнього миру.



"Це буде залежати від багатьох факторів. Від ситуації на полі бою, перш за все. Від зусиль наших міжнародних партнерів, які мають спонукати агресора до продуктивних переговорів. Від економічної ситуації. Дуже важливо, що країни ЄС нещодавно прийняли рішення щодо підтримки України на 2025 – 2026 роки", – зауважив Ігор Терехов.

Він наголосив, що це дасть змогу укріпити фінансову і економічну стійкість, разом з тим значно посиливши нашу переговорну позицію