В частности, организация Blue/Yellow собрала на нужды украинских защитников 17 миллионов евро.
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Blue/Yellow поддерживает украинских солдат, волонтеров и отряды территориальной обороны.
На этот момент в Украину уже прибыл грузовик со снаряжением, обувью, спальными мешками, бронежилетами, медицинскими средствами и другим. В Украину также прибыли 20 внедорожников с вещами, необходимыми украинским военным,
– сообщили в организации.
Также литовцы жертвуют другим неправительственным организациям, которые собирают помощь беженцам и пострадавшим во время войны.
Кроме того, Литва предоставила Украине государственную медицинскую помощь в размере 3,7 миллиона евро.
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