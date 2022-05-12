Эйтвидас Баярунас должен перестать исполнять обязанности с 1 июня 2022 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном в четверг, 12 мая.
Читайте также Агрессивная Россия – "это целая система", и потеря Путиным власти не решит проблему, – МИД Литвы
Кроме того, в Литве намерены с 7 июня закрыть генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Соответствующее постановление о ликвидации дипучреждения уже зарегистрировали.
Литва разрывает отношения с Россией
Литва стала первой страной в Евросоюзе, снизившей уровень дипломатических отношений с Россией.
Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что находившемуся в Вильнюсе российскому послу было приказано покинуть страну. Кроме того, по словам главы МИД, консульство агрессора в Клайпеде решили закрыть.
Правительство приняло решение о сокращении дипломатического представительства,
– сказал руководитель дипломатии.
Он указал, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс, а посол Литвы в Украине – в Киев.
Россия ответственна за геноцид украинцев
Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признавшую действия России в Украине геноцидом. Это решение было поддержано 128 депутатами парламента.
Они признали, что русская армия совершила массовые военные преступления. Особенно это касается городов:
- Буча;
- Ирпень;
- Мариуполь;
- Бородянка;
- Белая Церковь.
Сейм Литвы признает начавшуюся 24 февраля 2022 года полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил России и ее политического и военного руководства, геноцидом украинского народа,
– говорится в резолюции.
Депутаты призвали привлечь всех причастных к ответственности. Должен быть создан Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.
Россия – это государство-террорист
В Сейме Литвы также подчеркнули, что Россия – страна, прибегающая к террористическим действиям.
"Россия, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", – добавили в документе.
В Варшаве русского посла облили красной краской: смотрите видео