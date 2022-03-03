На улице Героев Украины будет только адрес посольства России

Именем Героев Украины назовут улицу в столице Литвы – Вильнюсе. Об этом заявил мэр Вильнюса – Ремигиюс Шимашюс.

Достойное внимания Бывшая президент Литвы призывает НАТО вступить в войну за Украину

Символично, что улица Героев Украины появится возле посольства России. В своем фейсбуке мэр Вильнюса написал, что россиянам придется сменить свои визитки.

Отныне визитная карточка каждого сотрудника посольства России должна отдать дань уважения героям Украины. И тому, кто пишет письмо в посольство, придется думать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины,

– написал Шимашюс.

Единственным адресом на улице Героев Украины будет посольство России.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!