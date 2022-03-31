В Литве утвердили подготовленный Министерством экономики и инноваций список враждебных государств. На его основе будут исключать из тендеров на госзакупку компании, которые относятся к этим странам. Также сообщается, что с ними могут расторгать уже заключенные договоры, передает 24 канал.

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Государственных закупок у этих стран Литва проводить не будет

Министр экономики Аушрине Армонайте отметила, что до сих пор у заказчиков не было возможности отклонять тендеры или разрывать государственные контракты, если предлагаемые товары поставляются этими странами, или когда поставщики связаны с ними. Соответствующий список позволяет это делать.

Заказчики смогут принимать решение не финансировать эти вражеские страны путем государственных закупок,

– подчеркнула она.

В список враждебных стран попали Россия, Беларусь, аннексированный Крым, неподконтрольная молдавским властям территория Приднестровья и неподконтрольная грузинским властям территория Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующий список будет действовать до объявления чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных Правительством Литвы.

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