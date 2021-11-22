Белая Церковь создала уникальное приложение, чтобы помочь городу жить в гармонии с природой. Также в городе для этого, как ни странно, считают дерева.

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Метка о деревьях на интерактивной карте

Главная специалистка отдела экологии горсовета Мария Моцна рассказала, что сначала стоит замерить и выяснить высоту дерева.

У березы хорошие условия для роста, но она засохла. У нас сохнут березы, потому что снизился уровень грунтовых вод. Им не хватает влаги,

– пояснила она.

Мария обследует деревья одного из парков Белой Церкви. Данные о состоянии каждого заносит в специальную программу.



Экоспециалистка горсовета часто проверяет деревья / Скриншот 24 канала

Засохшая березка может сломаться от ветра, а это опасно. После обследования экоспециалистка оставляет метку для коммунальщиков. Они срежут дерево. Отмеченное дерево появляется на интерактивной карте.

Заметьте! Smart Green БЦ – информационное приложение, которое позволяет контролировать зеленые насаждения города. В нем есть 3 цветных точки. Красные точки – это сухие деревья. Желтые – те, которые нуждаются в обрезке. С зелеными все в порядке.

Жители сетовали на проблему деревьев

Мария вспоминает, что очень часто бывало, что одни жильцы приходят и просто плачут, что, например, высадили дерево очень близко к дому. Во время ветра оно разбило людям окна или балконы.

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"Другие выходят и говорят: "Не дам. Лягу под машину – срезать не дам, это мой покойный муж посадил!" С людьми очень трудно найти общий язык", – отметила она.

Для чего создали приложение?

Мобильное экоприложение Smart Green создали для того, чтобы община имела единые правила для зеленых насаждений. Белоцерковская община – это 17 населенных пунктов в Белоцерковском районе Киевской области. Ее население – 223 тысячи человек, а площадь – почти 400 квадратных километров. Именно поэтому есть много объектов для озеленения.

"Это позволяет понимать, где нужно озеленение. Если много старых больных деревьев, то на их место нужно высаживать молодые и новые", – подчеркнула экоспециалистка.

Экоприложение исправит ошибочные планировки в городе

Грамотно высадить молодые деревья в городе, оказывается, тоже не так просто. Есть очень много нюансов, как правильно их сажать. Надо предвидеть, а где же будут коммуникации.

Стоит сажать так, чтобы они не разрушали ни асфальтовое покрытие, ни покрытие пешеходных дорог. Для этого и создана система управления зелеными насаждениями.

Зеленые насаждения в городе, как и что-либо другое, нужно проектировать и прогнозировать работу с ними. Трубы, кабели, различные сети – это нужно знать. Соответственно, надо, чтобы росли зеленые насаждения. Однако надо четко знать для себя, где и какие сажать. Геннадий Дикий Мэр Белой Церкви

Местные власти надеются, что Smart Green поможет исправить ошибки городского планирования предыдущих лет. Городской голова отметил, что город разросся невероятными темпами, за 20 лет (с 1964 до 1985 года) население города увеличилось втрое. Были построены целые микрорайоны.

Тогда много деревьев сажали, в частности тополей. Однако тополя в городе 30 – 35 лет. Она уже нежизнеспособна. Эти деревья нужно удалять,

– заверил Дикий.

Smart Green улучшает Белую Церковь

С апреля 2020 года концепция озеленения Белой Церкви осуществляется на базе портала Smart Green, ведь он показывает, какие районы города больше всего нуждаются в новых клумбах или скверах.

Заметьте! После инвентаризации в одном из жилых районов города обнаружили, что целый ряд старых высоких тополей вдоль всего дома – аварийные. Их срезали. Однако одновременно с этим начали реконструкцию и озеленение всего участка.

Сейчас здесь активно продолжаются работы. Уже заметно, что вместо старых деревьев растут новые.



Приложение контролирует насаждения в городе / Скриншот 24 канала

"Постоянно местные люди и те, что живут в доме. Я не аллергик, но знаю, люди часто ссорились из-за тополя. Тополя все были с пухом. Сплошные тополя!" – жалуются горожане. Другие же прохожие замечают, что город зеленеет.

Душа радуется. Идешь Белой Церковью, везде красиво. В центре очень хорошо сделали. Очень красиво. Город красивеет. Очень доволен, что сделали место, где можно гулять с детской коляской,

– говорят белоцерковцы.

К экообщественности присоединились студенты

Полезным инструментом Smart Green оказался и для Белоцерковского аграрного университета. Деревья меряют студенты. Первое, что записывают – это вид. Говорится о бинарном названии, состоящем из родового названия. Например, клен. Вид – клен сахаристый.

Как установить цену этого дерева? Какова его ценность? Оно дает нам кислород и поглощает углекислый газ. Купите его у меня. На базаре, как говорится, не продашь. Однако чтобы его вырастить, надо понести определенные затраты. Сергей Роговский Доцент аграрного университета в Белой Церкви

Для студентов и студенток наполнение интерактивной карты – полезная практика. Господин Сергей учит их определять и описывать деревья. Говорит, что давно сотрудничает с городом. Проводил уже не одну инвентаризацию бульваров и других объектов.

В 2021 году появилась компьютерная программа, которая дает возможность данные иметь в интерактивном виде. Они доступны не только для специалистов, но и для широкой общественности,

– добавил он.

На каждое дерево цепляют специальный штрихкод. Подойдя к нему, человек наводит телефон и у него освещаются данные растения:

санитарное состояние;

название;

вид.



Студенты вместе с преподавателем изучают экологию / Скриншот 24 канала

Это даже в познавательном плане очень интересно. Очередь штрихкода дошла и до куста с особой историей.

"Это барбарис оттавский. Его посадили 14 лет назад на память о том, что студенты приступили к обучению по специальности садово-паркового хозяйства", – вспомнил доцент аграрного университета.

Такое чипирование для города – бесценный инструмент защиты своих зеленых насаждений.

Пока нет инвентарного номера, баланса и стоимости, в суде любой оспорит. Скажет: "Покажите мне документ, что это дерево здесь было. Его здесь не было. Когда будет документ, что оно было, имело инвентарный номер и определенную ценность (и эта ценность выражена в гривнах), то это будет уже другой вопрос. Сергей Роговский Доцент аграрного университета в Белой Церкви

Приложением заинтересовались в других уголках Украины

Создание портала открытых данных и мобильного приложения обошлось городу в несколько сотен тысяч гривен. При грамотном применении эти инвестиции окупят себя с лихвой.

Сергей рассказал, что в центре Варшавы строили банк. Для того чтобы его построить, надо было снести 2 дубы – столетние дубы.

Стоимость дубов оценили в 2 миллиона евро. Фирма заплатила 2 миллиона евро возмещения городу за снос дубов,

– акцентировал Роговский.

Белоцерковской инновацией очень интересуются – разработку покупают другие областные центры в Украине. Она помогает стратегическому планированию развития городов.

Когда проанализировали всю имеющуюся информацию, мы поняли, куда нашему городу стратегически развиваться в направлении озеленения. Где нам нужно что-то добавить, убрать и восстановить. Эта практика переросла в более глобальный проект под названием "Город-парк". Мы хотим соединить все маленькие-маленькие скверы зелеными коридорами, чтобы человек мог из одной части города пешком добраться в другую. Алена Колотницкая Директор департамента экологии и благоустройства

Приложение – призер конкурсов

Белая Церковь за инструмент Smart Green победила в 2020 году в конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления".

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Колотницкая подчеркнула, что практика несет пользу для органов местного самоуправления, контроля и для управления зелеными насаждениями, а также помогает жителям, которые контролируют само выполнение работы органами местного самоуправления.

Ну и для активистов, которые могут также мониторить, смотреть и какую-то информацию оттуда заимствовать,

– добавила она.

Разумное экоприложение придает городу достоверную и актуальную информацию о состоянии зеленых насаждений. Горожанам – доступ к открытым данным и возможность влиять на развитие своей общины. Это поддерживают и чиновники, и горожане: