Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он пояснил, что межобластные перевозки с 21 октября будут доступны для тех, кто имеет международный или внутренний COVID-сертификат.
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Сделать негативное ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов,
– объяснил выход для тех, кто не имеет вакцинации, Ляшко.
Отметим, что ранее о новых правилах перевозок рассказали в "Укрзализныце". С 21 октября проводники проверяют наличие сертификата или ПЦР-теста. Это касается только межобластных маршрутов, для пригородных все остается неизменным.
Для несовершеннолетних пассажиров эти правила не действуют
В желтой зоне будет достаточно лишь "желтого" сертификата – с одной прививкой, в красной зоне необходимо пройти полный курс вакцинации.
Также за соблюдением карантинных ограничений будут следить представители полиции. Они будут обращать внимание на соблюдение масочного режима и новых правил перевозки пассажиров.
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Что известно о ситуации с коронавируса в Украине?
По состоянию на 15 октября в Украине выявили 2 610 899 случаев коронавируса, из них 60 137 летальных. Выздоровели более 2 миллионов 316 тысяч человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 13 624 больных, 202 человек скончались, выздоровели более 4500.