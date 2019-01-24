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      Ляшко первым открыто заявил о пособничестве некоторых европарламентариев России, – Цыбулько

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      Олег Ляшко
      Олег Ляшко / file.liga.net

      24 января, в ходе срочных дебатов в ПАСЕ по вопросу российской агрессии против Украины в Керченском проливе, лидер Радикальной партии первым из украинских политиков сказал в глаза европарламентариям неудобные для них вещи.

      Олег Ляшко показал себя принципиальным и жестким парламентарием, когда речь идет о национальных интересах Украины и судьбе пленных украинских моряков.

      По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, заявление Олега Ляшко по поводу российской агрессии в Керченском проливе, сделанное с трибуны ПАСЕ, прозвучало жестко и радикально, что и привело к принятию резолюции, осуждающей российскую агрессию в Черном море. Эксперт подчеркнул, что сказать парламентариям Совета Европы в глаза неудобные для них вещи кому-то стоило уже давно.

      "Это стоит кому-то делать. Ведь российский сапог еще не в Польше или Словакии благодаря украинскому воину. Впервые в сессионном зале открыто прозвучало то, о чем раньше никто не осмеливался говорить официально – некоторые чиновники ПАСЕ "погрязли в лицемерии, приспособленчестве и слабости", а отдельные делегаты ассамблеи откровенно лоббируют интересы России. Впервые в лицо европейским топ-политикам это сказал Ляшко", – сказал Цыбулько.

      Эксперт считает, что такая четкая и решительная позиция Олега Ляшко подталкивает к более глубокому анализу действий радикалов на международной арене. Потому РПЛ еще ни разу не поставила интересы партии выше национальных интересов Украины.

      Это такой национально-интересный радикализм, который должен стать примером для других парламентских партий и определенным внешнеполитическим стандартом для украинского парламентаризма,
      – резюмировал политолог.

      Срочные дебаты в ПАСЕ по вопросу российской агрессии в Керченском проливе созваны по решению руководящего органа Ассамблеи. По итогам заседания, уверенным большинством голосов, Ассамблея приняла резолюцию с учетом всех поправок украинской делегации. Европарламентарии учли принципиальные замечания лидера РПЛ Олега Ляшко. Документ призывает Россию применить в отношении 24 пленных в Керченском проливе украинских моряков правила Женевской конвенции 1949 года о гуманном обращении с военнопленными. Победы украинской делегации удалось достичь благодаря успешному синтезу взвешенной аргументации и активной позиции, которую продемонстрировал Олег Ляшко.

      Теги: Новости политики Олег Ляшко Радикальна партія
      Источник: 24 Канал
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