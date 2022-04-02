Мужчина документировал последствия войны в горячих точках. У Левина осталось четверо детей и жена. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал помочь семье погибшего.
Детали здесь Погиб украинский документалист и фотограф Макс Левин
Ткаченко призвал помочь семье погибшего Макса Левина
Глава Минкульта выразил искренние соболезнования семье и родным Макса Левина.
Мы никогда не простим убийства и военные преступления рф против представителей СМИ, которые происходят все чаще. Виновные обязательно будут привлечены к ответственности… Светлая память герою и всем павшим журналистам в этой войне,
– написал он.
Помочь близким фотожурналиста можно по реквизитам:
- Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах
- ПриватБанк: 5168757403122528 – Инна Вареница
Ткаченко добавил, что любая поддержка сейчас крайне важна.
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