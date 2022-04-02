Мужчина документировал последствия войны в горячих точках. У Левина осталось четверо детей и жена. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал помочь семье погибшего.

Детали здесь Погиб украинский документалист и фотограф Макс Левин

Ткаченко призвал помочь семье погибшего Макса Левина

Глава Минкульта выразил искренние соболезнования семье и родным Макса Левина.

Мы никогда не простим убийства и военные преступления рф против представителей СМИ, которые происходят все чаще. Виновные обязательно будут привлечены к ответственности… Светлая память герою и всем павшим журналистам в этой войне,

– написал он.

Помочь близким фотожурналиста можно по реквизитам:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах

4441114420335646 – Зоряна Стельмах ПриватБанк: 5168757403122528 – Инна Вареница

Ткаченко добавил, что любая поддержка сейчас крайне важна.

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