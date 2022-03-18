Эта возможность будет действовать во время военного положения и продлится еще 1 месяц после войны. Об этом во время ночного обращения за 17 марта рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Кредитная ставка для бизнеса в условиях войны: условия

Во время военного положения и 1 месяц после него любой бизнес сможет получить кредит под 0%.

Общий объем такого кредита может составлять до 60 миллионов гривен.

Есть еще одна новость – 18 марта Кабмин проголосует за масштабное сокращение регуляций. Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Лишь те, "которые невозможно отменить". Как, например, об обращении с радиоактивными отходами.

Итак, для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет работать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь,

– рассказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, глава государства поручил Нацбанку Украины найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках каждому гражданину.

100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проект решения. И надеюсь, что Верховная Рада не замедлит с поддержкой. Потому что это нужно украинцам. Это нужно Украине,

– сказал президент страны.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 17 марта: смотрите видео