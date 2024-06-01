По информации ГСЧС Львовщины, пожар возник около 21:00 в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Панча, 10... О потере сообщила коллега погибшей, актриса Лидия Данильчук.

Смотрите также "Последние аплодисменты для корифея": во Львове попрощались с Богданом Козаком

Во Львове погибла Любовь Янас

В пятницу вечером, 31 мая, во Львове в результате пожара в многоэтажке погибла известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театровед и педагог Любовь Янас.

Еще одна потеря... Сегодня ночью погибла Любовь Янас. Известная телеведущая художественных программ Львовского телевидения, театрознавиця, педагог, друг и поклонница нашего театра,

– написала Данильчук.

В комментариях она уточнила, что Любовь Янас погибла в результате пожара в квартире.

В ГСЧС рассказали, что пожар в квартире возник около 21:00 на улице Панча, 10. Прибыв на место, пожарные увидели, что из квартиры вырывается пламя, а лестничная клетка была заполнена дымом. На месте пожара обнаружили тело 63-летней владелицы квартиры. Сейчас причину возгорания устанавливают специалисты.

Украина теряет известных личностей