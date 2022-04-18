Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента сделал в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал. Подоляк рассказал, что прямое эмбарго – это запрет покупать у России энергоносители. Между тем косвенное – несколько более сложная конструкция.

Отметьте Любые договоры можно обсуждать, но уже очевидно, что Украина не сломается, – Подоляк

Подоляк пояснил, что тогда любой грузовой или наливной танкер, входящий в порт России под своим флагом, должен быть заблокирован для того, чтобы заходить в любой другой порт.

Советник главы ОП подчеркнул, что уже введенные против России санкции очень действенно влияют на сознание страны-оккупанта.

Но если будет прямое и косвенное эмбарго, то мы увидим крах русской политической системы. Это ключевое. Потому что любой другой сценарий – это значит отсроченная война дальше,

– подчеркнул Подоляк.

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