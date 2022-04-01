Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это единственная оговорка относительно миротворческих инициатив. Также глава МИД отметил, что необходимо иметь разные решения в соответствии со всеми возможными сценариями развития событий. Об этом министр заявил на брифинге в Варшаве.

Заметьте Стартовали онлайн-переговоры Украины с Россией

Польша может продвигать свои идеи в НАТО

Кулеба отметил важность предложений по мирному урегулированию, которые выдвигает Польша, поскольку она является членом НАТО. То есть, она может продвигать эти идеи в Альянсе.

Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, поэтому инициативы, звучащие от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможность продвигать определенные инициативы внутри Альянса. Но у нас есть только одна оговорка к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт,

– заявил Кулеба.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Россия должна выйти из временно оккупированных населенных пунктов, в которые ее войска зашли после 24 февраля и возвратиться на позиции 23 февраля.

Также Кулеба отметил, что у него в Варшаве был предметный разговор с вице-премьером Польши Ярославом Качинским. Глава МИД подчеркнул, что между сторонами есть полное понимание ситуации и противоречий нет.

Интересно – британская разведка говорит о том, что в России готовят убийство Путина: смотрите видео