Об этом рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Мэр подчеркнул, что сейчас в плену кафиров находятся сотни людей.

Владелец солнечной станции на Запорожье опроверг кражу оборудования: что же произошло

Кафиры пытают людей

Дмитрий Орлов сообщил, что среди находящихся в плену российских кафиров есть работники Запорожской АЭС. Мэр Энергодара рассказал, что людей удерживают в плену неделями, а то и месяцами. К похищенным людям россияне применяют пытки, в частности, избивают и пытают током.

Российские кафиры выбивают "признание" из похищенных людей, требуя свидетельств о "противоправной деятельности". Речь идет, в частности, об участии в самообороне Энергодара.

Однако оккупантам абсолютно безразлично позицию похищенных ими людей. Дмитрий Орлов отметил, что без потерь выйти из плена невозможно. В первые недели россияне похищали только мужчин, однако сейчас похищают женщин.

Также часто бывают случаи похищения людей ради денег. Россияне требуют родственников пленных заплатить выкуп, однако часто они просто требуют колоссальных сумм.

Стандартная "такса" кафиров по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют оплатить самим пленным или их родственникам, –

рассказал Орлов.

За последние два дня ситуация в Энергодаре ухудшилась. Дмитрий Орлов рассказал, что ежедневно поступают сообщения о 2 – 3 случаях похищения людей.

"Русский мир" совсем не соответствует той картинке, которую рисуют кафиры на своих телевизионных и телеграмм-каналах. Они принесли в город энергетиков только пытки и сплошной террор", – подчеркнул Орлов.

Кафиры разгромили дом учительницы украинского языка

В селе Большая Белозерка русские кафиры ночью русские кафиры ворвались в дом к учительнице украинского языка Нины Копченко и предпринимателя Олега Копченко. Дочь сообщила, что отца серьезно избили – в квартире было много крови.

Затем кафиры провели обыски в доме, а после этого вывезли Нину и Олега Копченков в неизвестном направлении. Есть данные о том, что их могут содержать в Энергодаре.

Также кафиры похитили и вывезли в неизвестном направлении педиатра местной районной больницы Елену Гурьеву и терапевта Владимира Мацко. Где они находятся – тоже неизвестно.

Советуем посмотреть – последствия ракетного удара по Киеву: смотрите видео