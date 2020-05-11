Люди боятся попасть в больницу: какова ситуация в закрытом из-за COVID-19 городе Подольске

О вспышке COVID-19 в Подольске, ослаблении карантина на Львовщине и выезд украинцев за границу – в программе "После всего" рассказали общественный активист Виталий Левицкий, заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень и эксперт по международному праву Василий Воскобойник.

Вспышка COVID-19 в Подольске

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Общественный активист Виталий Левицкий считает, что наихудшая ситуация на территории Украины с заболеваниями COVID-19 в Подольске. Все из-за коррупции и мэра Анатолия Иванова, который занимает должность более 30 лет.

На медицину выделялись мизерные средства. Медицину грабили. Нет надлежащих специалистов и условий для лечения. Поэтому такая ситуация возникла с вирусом,

– заявил Виталий Левицкий.

Активист пояснил, что с самого начала карантина звонили во все инстанции для того, чтобы обратили внимание на Подольск и городские власти. Но никто из чиновников киевского уровня и Одесской областной государственной администрации не обращал на это внимания.

"Цифра, более 300 человек больных – неоперативная. Я думаю, что каждый житель города имеет больного, находящегося дома на лечении или в больнице. Многие люди боятся попасть в больницу. Там берут с людей деньги за медицинские препараты и плохо кормят. Поэтому те, кто там уже находился, рассказывают другим, чтобы не попадали в больницу, потому что там просто не лечат", – добавил Левицкий.

Ослабление карантина на Львовщине

Львовская область стала единственной в Украине, где пока не будут ослаблять ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Дату смягчения карантина там перенесли на 15 мая. Однако, в ЛОГА не исключают, что это может произойти и быстрее. Об этом рассказал заместитель председателя Львовской ОГА Тарас Грень.

Он подчеркнул, что симптомы коронавируса проявляются не сразу. Поэтому именно сейчас может проявиться новая волна заболевания из-за выходных и праздников, которые были 7 – 10 дней назад.

Если же этого не произойдет, не исключаю, что завтра или послезавтра (12 или 13 мая – 24 канал) мы внесем изменения в решение комиссии ТЭБ и ЧС. И, возможно, ослабление карантина будет быстрее,

– предположил чиновник.

"Но с учетом новых летальных случаев мы все-таки завтра утром снова будем изучать ситуацию. Если динамика будет увеличиваться, будем принимать те или иные шаги, но не ослаблять", – пояснил Грень.

Больше об ослаблении карантина на Львовщине – читайте здесь.

Выезд украинцев за границу

Несмотря на то, что в Министерстве иностранных дел запретили работникам выезжать за границу без специального разрешения – ежедневно увеличивается количество украинцев, которые ищут возможность уехать в другую страну, чтобы заработать деньги. Об этом заявил эксперт по международному праву Василий Воскобойник.

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Пояснил, что украинская власть вводит ограничения, ведь хочет сделать все, чтобы оставить как можно больше украинцев дома.

"Хотят, чтобы они (украинцы – 24 канал) согласились принять участие в программе Кабинета Министров Украины о создании 500 тысяч рабочих мест. Это все сложилось – и карантин, и возвращение украинцев, но на самом деле эффект будет противоположный", – сказал Воскобойник

Уже сейчас украинцы ищут любую возможность выехать за границу, а когда откроется транспортное сообщение, то количество украинцев, которые захотят выехать за границу, только увеличится,

– отметил эксперт.

Он заверил, что такие действия власти можно считать антиконституционными, ведь каждый украинец имеет право на свободное передвижение, в частности и за рубежом. "Следует помнить, что границы не закрыты и люди, которые хотят поехать работать, к примеру, в Польшу или Чехию – могут это сделать, но ехать им нужно на личном автомобиле", – подчеркнул Воскобойник.

Больше про украинских заробитчан – читайте здесь.



Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала