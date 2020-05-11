Украинцы уже ищут любую возможность выехать за границу, – эксперт

Несмотря на то, что в Министерстве иностранных дел запретили заработчанам выезжать за границу без специального разрешения – ежедневно увеличивается количество украинцев, которые ищут возможность уехать в другую страну, чтобы заработать деньги.

Эксперт по международному праву Василий Воскобойник в эфире 24 канала пояснил, что украинская власть вводит ограничения, ведь хочет сделать все, чтобы оставить как можно больше украинцев дома.

Обратите внимание Украина запретила выезд заробитчан без отдельного разрешения МИД, – посольство Великобритании

"Хотят, чтобы они (украинцы – 24 канал) согласились принять участие в программе Кабинета Министров Украины о создании 500 тысяч рабочих мест. Это все сложилось – и карантин, и возвращение украинцев, но на самом деле эффект будет противоположный", – сказал Воскобойник

Уже сейчас украинцы ищут любую возможность выехать за границу, а когда откроется транспортное сообщение, то количество украинцев, которые захотят выехать за границу, только увеличится,

– отметил эксперт.

Он заверил, что такие действия власти можно считать антиконституционными, ведь каждый украинец имеет право на свободное передвижение, в частности и за рубеж. "Следует помнить, что границы не закрыты и люди, которые хотят поехать работать, к примеру, в Польшу или Чехию – могут это сделать, но ехать им нужно личным автомобилем", – подчеркнул Воскобойник.

В Финляндии местные фермеры заявили, что рассчитывают на 15 тысяч украинских заробитчан в сезон 2020 года, ведь в них острая нехватка работников. Эксперт Воскобойник отметил, что в случае, если украинцам не получится поехать в Финляндию – пострадает гораздо больше граждан.

Справка. Ежегодно Финляндия привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев на сезонные работы. В 2020 году там заявили, что испытывают острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинцев там знают как ответственных и трудолюбивых. Поэтому местные фермеры сказали, что рассчитывают на 15 тысяч украинских заработчан. Они хотят привлечь украинцев к сельскому и лесному хозяйству.

"Это возможность людям зарабатывать по 1 тысячи евро. Можно считать, что тысячи не просто людей, а украинских семей не смогут заработать деньги для того, чтобы пережить экономический кризис, который начнется уже после окончания карантина", – заверил Воскобойник.

► К чему приведет такое ограничение для заработчан

По словам Воскобойника, такие непрофессиональные шаги правительства как раз будут приводить к тому, что украинцы не просто будут ехать на работу, а будут искать новую Родину и возможность оказаться в стране, где у них будет прогнозируемое будущее.

Воскобойник не советует людям подавать в суд из-за того, что им не разрешают ехать за границу. По его словам, скоро границы полностью откроют и они смогут беспрепятственно уехать. Также эксперт прокомментировал заявление главного санитарного врача в Украине Виктора Ляшко о психологическом воздействии на людей через карантинные ограничения.

"Создание карантинных мероприятий добавилось к запугиванию украинцев. У нас и так люди находятся в нехорошем психологическом состоянии, а их еще и добивают ограничениями, а потом еще и спокойно рассказывают, забывая о том, что после каждого такого признания степень доверия к власти опускаться все ниже и ниже", – заверил Воскобойник.

Люди сделают выводы и я уверен, что осенью на местных выборах будет не очень приятный результат для власти, ведь они должны работать на украинцев, а не ограничивать их в правах,

– подытожил эксперт.

О каких словах Ляшко идет речь?

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что к закрытию парков прибегли не для эпидемиологического, а для психологического эффекта. Он утверждал, что именно чувство тревоги помогло украинцам понять, что лучше оставаться дома. Ляшко рассказал, что методику психологического воздействия переняли у других стран.



Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала