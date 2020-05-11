Українці вже шукають будь-яку можливість виїхати за кордон, – експерт

Попри те, що у Міністерстві закордонних справ заборонили заробітчанам виїжджати за кордон без спеціального дозволу – щодня збільшується кількість українців, які шукають можливість виїхати в іншу країну, аби заробити гроші.

Експерт з міжнародного права Василь Воскобойник в ефірі 24 каналу пояснив, що українська влада вводить обмеження, адже хоче зробити все, щоб залишити якомога більше українців вдома.

Зверніть увагу Україна заборонила виїзд заробітчан без окремого дозволу МЗС, – посольство Великої Британії

"Хочуть, щоб вони (українці – 24 канал) погодились взяти участь у програмі Кабінету Міністрів України про створення 500 тисяч робочих місць. Це все склалося – і карантин, і повернення українців, але насправді ефект буде протилежний", – сказав Воскобойник

Вже зараз українці шукають будь-яку можливість виїхати за кордон, а коли відкриється транспортне сполучення, то кількість українців, які захочуть виїхати за кордон, тільки збільшиться,

– зауважив експерт.

Він запевнив, що такі дії влади можна вважати антиконституційними, адже кожен українець має право на вільне пересування, зокрема й за кордоном. "Варто пам'ятати, що кордони не закриті і люди, які хочуть поїхати працювати, до прикладу, до Польщі чи Чехії – можуть це зробити, але їхати їм потрібно власним автомобілем", – наголосив Воскобойник.

У Фінляндії місцеві фермери заявили, що розраховують на 15 тисяч українських заробітчан у сезон 2020 року, адже у них гостра нестача працівників. Експерт Воскобойник зазначив, що у разі, якщо українцям не вийде поїхати у Фінляндію – постраждає значно більше громадян.

Довідка. Щороку Фінляндія залучає від 12 до 15 тисяч українців на сезонні роботи. У 2020 році там заявили, що відчувають гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українців там знають як відповідальних та працьовитих. Тому місцеві фермери сказали, що розраховують на 15 тисяч українських заробітчан. Вони хочуть залучити українців до сільського та лісового господарства.

"Це можливість людям заробляти по 1 тисячі євро. Можна вважати, що тисячі не просто людей, а українських сімей не зможуть заробити гроші для того, аби пережити економічну кризу, яка розпочнеться вже після закінчення карантину", – запевнив Воскобойник.

► До чого призведе таке обмеження для заробітчан

За словами Воскобойника, такі непрофесійні кроки уряду якраз будуть призводити до того, що українці не просто їхатимуть на роботу, а шукатимуть нову Батьківщину та можливість опинитися в країні, де в них буде прогнозоване майбутнє.

Воскобійник не радить людям подавати до суду через те, що їм не дозволяють їхати за кордон. За його словами, скоро кордони повністю відкриють і вони зможуть без перешкод виїхати. Також експерт прокоментував заяву головного санітарного лікаря в Україні Віктора Ляшка про психологічний вплив на людей через карантинні обмеження.

"Створення карантинних заходів додалися до залякування українців. В нас і так люди перебувають у негарному психологічному стані, а їх ще й добивають обмеженнями, а потім ще й спокійно розповідають, забуваючи про те, що після кожного такого зізнання ступінь довіри до влади опускатиметься все нижче і нижче", – запевнив Воскобойник.

Люди зроблять висновки і я впевнений, що восени на місцевих виборах буде не дуже приємний результат для влади, адже вони повинні працювати на українців, а не обмежувати їх у правах, – підсумував експерт.

Про які слова Ляшка йдеться? Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що до закриття парків вдалися не для епідеміологічного, а для психологічного ефекту. Він стверджував, що саме відчуття тривоги допомогло українцям зрозуміти, що краще залишатися вдома. Ляшко розповів, що методику психологічного впливу перейняли в інших країн.



Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу