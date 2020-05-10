Україна заборонила виїзд заробітчан без окремого дозволу МЗС, – посольство Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні 7 травня повідомило, що українцям заборонили виїжджати з країни без окремого дозволу МЗС. Лише громадяни з постійним місцем проживання матимуть змогу залишити Україну.

Повідомлення про ці зміни розмістили на офіційній фейсбук-сторінці посольства Великої Британії в Україні. До теми Рабства в Україні немає, – Зеленський про виїзд заробітчан Що змінилось у правилах виїзду українців до Великої Британії Британські дипломати наголосили, що беруть на себе сприяння в отриманні дозволу від МЗС, якщо отримають дані про заплановану поїздку від громадян України не пізніше ніж за 72 години до запланованого вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.

чартерного рейсу або перетину наземного кордону. Також представники британського посольства додали, що підтримуватимуть процес переміщення українців і направлятимуть інформацію про статус резидента Сполученого королівства до МЗС.

Слід зауважити, що новий порядок з отриманням вище згаданого дозволу стосується не лише прямих перельотів до Британії, а й перельотів до інших країн, звідки відкрите сполучення із Британією, а також виїздів через наземний кордон.

Однак, допомога посольства поширюватиметься тільки на тих, хто має британський Biometric residence permits (дозвіл на постійне проживання).

(дозвіл на постійне проживання). Враховуючи той факт, що сезонні українські робітники мають лише звичайну візу, це може ускладнити можливість їхнього виїзду .

. Варто зауважити, що українська влада публічно не повідомляла про зміни у правилах виїзду. Проблема заробітчан та закритого кордону: основне Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.

Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу