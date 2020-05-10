Україна заборонила виїзд заробітчан без окремого дозволу МЗС, – посольство Великої Британії
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Посольство Великої Британії в Україні 7 травня повідомило, що українцям заборонили виїжджати з країни без окремого дозволу МЗС. Лише громадяни з постійним місцем проживання матимуть змогу залишити Україну.
Повідомлення про ці зміни розмістили на офіційній фейсбук-сторінці посольства Великої Британії в Україні.
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Що змінилось у правилах виїзду українців до Великої Британії
- Британські дипломати наголосили, що беруть на себе сприяння в отриманні дозволу від МЗС, якщо отримають дані про заплановану поїздку від громадян України не пізніше ніж за 72 години до запланованого вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.
- Також представники британського посольства додали, що підтримуватимуть процес переміщення українців і направлятимуть інформацію про статус резидента Сполученого королівства до МЗС.
- Слід зауважити, що новий порядок з отриманням вище згаданого дозволу стосується не лише прямих перельотів до Британії, а й перельотів до інших країн, звідки відкрите сполучення із Британією, а також виїздів через наземний кордон.
- Однак, допомога посольства поширюватиметься тільки на тих, хто має британський Biometric residence permits (дозвіл на постійне проживання).
- Враховуючи той факт, що сезонні українські робітники мають лише звичайну візу, це може ускладнити можливість їхнього виїзду.
- Варто зауважити, що українська влада публічно не повідомляла про зміни у правилах виїзду.
Проблема заробітчан та закритого кордону: основне
- Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
- Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
- Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
- Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.
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