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Украина запретила выезд заробитчан без отдельного разрешения МИД, – посольство Великобритании

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Выезд украинских работников в Великобританию 2020 - новые правила
Нові правила виїзду українців до Великої Британії на роботу / flyuia.com

Посольство Великобритании в Украине 7 мая утверждает, что украинцам запретили выезжать из страны без отдельного разрешения МИД. Только граждане с постоянным местом жительства смогут покинуть Украину.

Повідомлення про ці зміни розмістили на офіційній фейсбук-сторінці посольства Великої Британії в Україні.

До теми Рабства в Україні немає, – Зеленський про виїзд заробітчан

Що змінилось у правилах виїзду українців до Великої Британії

  • Британські дипломати наголосили, що беруть на себе сприяння в отриманні дозволу від МЗС, якщо отримають дані про заплановану поїздку від громадян України не пізніше ніж за 72 години до запланованого вильоту чартерного рейсу або перетину наземного кордону.
  • Також представники британського посольства додали, що підтримуватимуть процес переміщення українців і направлятимуть інформацію про статус резидента Сполученого королівства до МЗС.
  • Слід зауважити, що новий порядок з отриманням вище згаданого дозволу стосується не лише прямих перельотів до Британії, а й перельотів до інших країн, звідки відкрите сполучення із Британією, а також виїздів через наземний кордон.
  • Однак, допомога посольства поширюватиметься тільки на тих, хто має британський Biometric residence permits (дозвіл на постійне проживання).
  • Враховуючи той факт, що сезонні українські робітники мають лише звичайну візу, це може ускладнити можливість їхнього виїзду.
  • Варто зауважити, що українська влада публічно не повідомляла про зміни у правилах виїзду.

Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

  • Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.
  • Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
  • Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.
  • Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон. Однак є умова – країна-замовник зобов’язана надати контракт на роботу щонайменше на три місяці.

де можна перетнути кордон України
Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины МИД Украины Работа Карантин в Украине 2020 Заробитчане Великобритания Новости политики
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