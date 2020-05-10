Виїзд заробітчан за окремими дозволами: в МЗС роз’яснили ситуацію

Загальних обмежень виїзду українців за кордон не існує, а в ухваленні рішення стосовно авіарейсів дипломати виконують лише функцію комунікатора. Так на заяву посольства Великої Британії в Україні відреагували в МЗС.

Раніше британські дипломати наголосили, що українцям заборонили виїжджати з країни без окремого дозволу МЗС. Мовляв, лише громадяни з постійним місцем проживання матимуть змогу залишити Україну. Тим часом у МЗС кажуть, що жодних обмежень для українців не вводили, передає "Європейська правда".

Детальніше Україна заборонила виїзд заробітчан без окремого дозволу МЗС, – посольство Великої Британії

Так, у міністерстві наполягають, що обмеження стосується лише перетину кордону у "закритих" пунктах перетину, передусім – в аеропортах.

Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні, уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема, для повітряного сполучення,

– пояснюють дипломати.

Про ці пункти МЗС попередило інші держави й саме їх стосуються обмеження, про які повідомлялося раніше. У посольстві Великої Британії раніше повідомляли, що обмеження стосуються також перетину наземного кордону, втім, виходячи з пояснень МЗС, це повідомлення є хибним.

Це цікаво! Ціла низка іноземних дипмісій, включно із посольством Великої Британії яке опублікувало офіційне повідомлення, стверджували, що Україна забороняє виїзд своїх громадян за кордон без дозволу МЗС.

Окремо у МЗС пояснили, що не надають дозволи чи відмови у дозволі на виїзд за кордон і не передавали таку інформацію дипустановам.

"Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема, тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", – розповіли там.