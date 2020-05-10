Выезд заробитчан по отдельным разрешениям: в МИД разъяснили ситуацию

Общих ограничений выезда украинцев за границу не существует, а в принятии решения относительно авиарейсов дипломаты выполняют лишь функцию коммуникатора. Так на заявление посольства Великобритании в Украине отреагировали в МИД.

Ранее британские дипломаты подчеркнули, что украинцам запретили выезжать из страны без отдельного разрешения МИД. Мол, только граждане с постоянным местом жительства смогут покинуть Украину. Тем временем в МИД говорят, что никаких ограничений для украинцев не вводили, передает "Европейская правда".

Подробнее Украина запретила выезд заробитчан без отдельного разрешения МИД, – посольство Великобритании

Так, в министерстве настаивают, что ограничение касается только пересечения границы в "закрытых" пунктах пересечения, прежде всего – в аэропортах.

Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений относительно выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, правительство приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения,

– объясняют дипломаты.

Про эти пункты МИД предупредило другие государства и именно их касаются ограничения, о которых сообщалось ранее. В посольстве Великобритании ранее сообщали, что ограничения касаются также пересечения наземной границы, впрочем, исходя из объяснений МИД, это сообщение является ложным.

Это интересно! Целый ряд иностранных дипмиссий, включая посольство Великобритании которое опубликовало официальное сообщение, утверждали, что Украина запрещает выезд своих граждан за границу без разрешения МИД.

Отдельно в МИД объяснили, что не предоставляют разрешения или отказа в разрешении на выезд за границу и не передавали такую информацию дипучреждениям.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности, тех, которые имеют вид на постоянное жительство за границей, МИД не давало", – рассказали там.