Некоторые семьи оставались на одной воде, рассказал мэр Тростянца Юрий Бова. Он добавил, что у города нет запасов картофеля или, как в деревне, консервации.

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Тростянцу нужна помощь

Бова подчеркнул, что сейчас нужно максимально обеспечить жителей качественным питанием, чтобы они вернулись в свое нормальное состояние. В Тростянец уже привозят гуманитарку, но любая помощь не будет лишней.

Мы очень ее просим. Нам еще нужно добраться до каждого маленького и самого удаленного микрорайона, до каждого пенсионера, который остался лежать дома,

– добавил мэр.

Пенсионер не приедет в гуманитарный штаб, до него нужно доехать. Поэтому власти создали в соцсети страницу. Там пишут, кому нужно передать помощь домой, кто не может идти сам.

В городе нет связи

Мэр рассказал, что в городе нет связи. Поэтому нужно устанавливать установки StarLink. Они накрыли бы половину города.

"Тогда мы сможем связаться друг с другом. Кто-то из родных людей наконец позвонит родителям или детям и узнает об их судьбе. Потому что очень многие не знают, что с их близкими", – отметил Бова.

Кроме того, нужно восстановить качественную связь с местными властями. По словам Бовы, сейчас в город везут много теплой одежды, но люди больше нуждаются в еде и лекарствах.