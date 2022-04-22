Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Денис Казанский. Он отметил, что родственники мобилизованных в соцсетях пишут, что они шокированы.

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"Происходит настоящая охота. Я знаю множество историй о людях, которые прячутся от мобилизации, не выходят никуда, сидят в подвалах. Некоторые даже мои знакомые рассказывают такое, что можно писать книгу", – рассказал Казанский.

Неважно, к кому присоединиться

По словам журналиста, люди на оккупированных землях готовы возвращаться в Украину, но некоторые хотят больше в Россию. Однако все понимают, что происходит какое-то безумие и адекватного выхода из этой ситуации не будет. То есть понятно, что Россия будет воевать даже если что-нибудь захватит.

Думаю, что люди хотят, чтобы все как можно быстрее закончилось, эта война. Большинству все равно, чем именно это закончится, но они хотят нормальной жизни,

– отметил Казанский.

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