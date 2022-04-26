В сети распространяют соответствующие фото "пробок". Они для этого региона необычны, потому что раньше такое случалось редко.

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Что говорит "власть" Приднестровья

Пропаганда непризнанной республики называет причину очередей в том, что люди возвращаются домой после праздников.

Непризнанные власти Приднестровья заявили, что авто просто решили тщательнее проверять.

Подконтрольный местный канал поддержал линию и сказал, что люди едут домой после Пасхи.

Очереди на выезд из Приднестровья: смотрите видео

Интересная гипотеза о ситуации в Приднестровье: смотрите видео