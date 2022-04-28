В Приднестровье есть демонстрация определенной активности. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Из-за возможных провокаций Украина уже усилила охрану государственной границы с непризнанным регионом, а силы обороны заняли соответствующие позиции.

Паника есть на территории Приднестровья. Местные жители убегают в сторону Молдовы. Они знают, что такое быть под русским сапогом, и что они могут получить от русских "асвабадителей",

– сказал Братчук.

Он отметил, что не удивился бы даже, если бы люди ехали в сторону Одессы. Ведь сейчас молдаване говорят, что Украине повезло, потому что у нее есть гарант – Вооруженные Силы.

Однако таких людей нужно бы дополнительно проверять, ведь среди них могут быть российские диверсанты.

У Молдовы нет боеспособной армии

После нескольких провокаций в непризнанном Приднестровье президент Молдовы Майя Санду признала, что у страны нет боеспособной армии. Много лет войско не финансировалось, и оно осталось без оснащения и техники. Поэтому эффективно противодействовать врагу Молдова не сможет.

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