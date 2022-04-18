Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь, – президент

Зеленский написал, что каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь, а каждый человек – право на свободу и счастье. Президент убеждает, что никто не должен страдать от режима диктаторов.

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Именно эти простые ценности Украина защищает в войне против российского агрессора.

Каждая нация имеет право на самостоятельную жизнь. Каждый город имеет право на полную безопасность. Каждый человек имеет право на свободу и поиск собственного счастья. Люди не должны быть орудиями каких-либо режимов, каких-либо диктаторов. Люди вправе просто жить. Вот за что мы боремся,

– заявил Зеленский.

Глава государства надеется, что эти ценности Украина будет восстанавливать со всем миром после войны.

"Вот что мы просим защищать вместе с нами. И вот что мы будем восстанавливать, надеюсь, со всем миром – после этой войны", – написал президент и добавил серию фото.

Зеленский опубликовал серию фотографий о войне / Фото из соцсетей президента

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