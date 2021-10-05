Про вакцинацію та 007

Карантин вже подовжений до кінця року. А жовтий рівень епідемнебезпеки вже говорить про обмеження. Зокрема в театрах, кінотеатрах та інших закладах культури наповненість може бути не більше 2/3 (2 заповнені ряди, один – порожній) або понад 50 % місць (при розміщенні у шаховому порядку).

До теми Коли буде пік захворюваності на COVID-19

Якщо б відсоток вакцинованих в Україні був в рази вищим, – була б зовсім інша картина. Як для глядачів, так і для закладу культури та його персоналу.

Якщо ви відповідально поставитесь до питання вакцинації, це не лише врятує вам здоров’я, та може навіть життя. Це дозволить у важкі пандемічні часи закладам культури, бізнесу повноцінно працювати, а, значить, жити.

Зараз йде світова прем'єра нового фільму про Джеймса Бонда. І назву він має підходящу – "Не час помирати". Але Бонд-Бондом, а ви йдіть вакцинуватися!