Зеленский заявил, чтобы понять, какие люди живут в Украине – нужно с ними общаться, а не задавать этот вопрос ему. Впрочем, привел пример, что действительно отличает человечность украинцев.

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Заботились о животных

Сегодня были люди, получившие гуманитарную помощь – спрашивали, можем ли мы дать пищу беспризорным животным. Я считаю, что это характеристика нашего народа, который к животным относится как к людям,

– заметил Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский, в то же время то, что было сделано с современным городком Буча – это характеристика российских военных. Оккупанты к людям относились хуже, чем к животным.