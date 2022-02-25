Об этом на своей фейсбук-странице сообщила журналистка 24-го канала Екатерина Гаценко, которая также стала донером для военных Вооруженных сил Украины.

Важно Ляшко призвал сдавать кровь для возможных нужд: где это можно сделать

В Киевском центре крови утром 25 февраля образовалась очередь из желающих сдать кровь.

Медсестры сначала просят больше не пускать, а потом все равно принимают всех,

– написала журналистка 24 канала.

По словам медсестер центра крови в Киеве, 24 февраля также было немало посетителей.

Центры сдачи крови в Киеве переполнены людьми / Фото Екатерина Гаценко, 24 канал

Напомним, что глава Министерства здравоохранения призвал украинцев стать донорами для нужд ВСУ.