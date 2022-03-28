Российские оккупанты обстреливают Чернигов

Об этом Чаус сказал, отвечая на вопрос, что сейчас более опасно для людей – пытаться выбраться из Чернигова или оставаться в городе. Глава Черниговской ОВА назвал этот вопрос сложным, поскольку неизвестно, что будет делать враг.

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Чаус заявил, что российские оккупанты совершают обстрелы Чернигова с артиллерии и сбрасывают авиационные бомбы, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Поэтому возникает дилемма, ведь люди устали сидеть в подвалах. Однако эвакуироваться опасно и дорога разрушена врагом.

Сегодня он применяет артиллерию и авиаобстрелы, и на город падают 200 и 500-килограммовые фугасные авиационные бомбы, наносящие большой ущерб, есть жертвы среди мирного населения. Поэтому с одной стороны люди устали сидеть в подвалах, это действительно так, а с другой – это такая "дорогая жизнь", ее, кстати, сейчас нет, мы уже два дня не выпускаем и не впускаем никого в город, потому что враг разбил все, что можно было разбить,

– сказал Чаус.

Сухопутный мост закрыт

Глава Черниговской ОВА сообщил, что сухопутный мост закрыт, ведь опасен для эвакуации. Он заявил, что там есть потери среди мирного населения.

"Он не является безопасным маршрутом сейчас: и вчера, и позавчера там были потери гражданских. Мы приняли решение на сегодняшний день, учитывая даже его аварийность, а он разбит в нескольких местах – закрыть его", – резюмировал Чаус.