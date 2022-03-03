Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Следует заметить, что помощь в криптовалюте также выросла.

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По словам министра, мировое криптосообщество собрало для Украины почти 55 миллионов долларов.

Люди, вы невероятны. Весь мир видит, какие мы сплоченные и объединяются вокруг нас,

– отметил Федоров.

Все официальные реквизиты счетов для помощи Вооруженным силам Украины, от фондов до криптокошельков, узнайте по ссылке .