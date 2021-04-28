26 апреля в ивент-пространстве PMHUB прошла пресс-конференция перед предстоящим боем Артема Лобова и Дениса Беринчика. Ирландский боец и украинский боксер проведут поединок на голых кулаках в рамках одного из ивентов украинской лиги кулачных боев Mahatch FC. Бойцы обменялись подарками и ответили на главные вопросы.

Денис Беринчик, профессиональный боксер и действующий чемпион WBO International, в последнем бою бросил вызов ирландскому экс-бойцу UFC и Bare Knuckle FC Артему Лобовую. После переговоров и подписания контракта назначили дату боя – 19 июня.

Как заявил в ходе пресс-конференции Андрей Лимонтов, соучредитель Mahatch FC, бой Лобова и Беринчика пройдет в рамках регулярного ивента, но планируется посещение зрителей и продажа билетов. Ситуация будет зависеть от карантинных ограничений.

Современная промоутерская индустрия не обходится без трэш тока, провокаций и громких заявлений. Эта конференция не стала исключением и бойцы обменялись нестандартными провокационными подарками. Денис Беринчик подарил ирландском бойцу 2 леща, припомнив ему конфликтную ситуацию с командой российского экс-бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Артем Лобов, в свою очередь, так же решил не оставил противника без презента, передав боксеру футболку большого размера с принтом выступления Дениса на телешоу "Танцы со звездами". "Она будет тебе как платье", – пошутил Лобов.

В ходе пресс-конференции бойцы ответили на все вопросы журналистов, гостей и членов команд своих противников. Не обошлось без провокаций и острых высказываний. Главной темой обсуждения стали преимущества каждого из бойцов в этом противостоянии.

Одним из весомых аргументов в пользу Артема Лобова стало то, что он на голых кулаках победил двукратного чемпиона мира Пола Малиньяджи. Как выразился сам ирландский боец, перед первым боем в кулачном спорте, он выбрал неправильный подход в подготовке – боксерский. Проведя первый поединок, стало понятно, что решение ошибочно – бои на голых кулаках отличаются и имеют свои особенности. Поэтому сам боец ​​считает, что опыта Беринчика в любительском спорте и даже достижений на Олимпийских играх не хватит для того, чтобы выиграть у Лобова.

Денис Беринчик в ответ был немногословен и акцентировал на том, что все покажет бой и победителя выявят в "мешкогоне". За него высказались представители его команды, напомнив, что у Дениса есть огромный опыт выступлений и в кикбоксинге, и на улице.

Подытожили пресс-конференцию очередной дуэлью взглядов. Бойцы пожали руки и публично пообещали, что бой точно будет ярким и важным, сдаваться никто не собирается. В свою очередь, Андрей Лимонтов заинтриговал журналистов и будущих зрителей.

Мы будем проводить подобные бои систематически. Но также один из приоритетов – выращивание своих бойцов и своих чемпионов. Сейчас мы развиваемся на территории Украины, привлекая аудиторию соседних стран. Нам интересны Беларусь, Казахстан и аудитория других соседних стран. В ближайших планах – командные бой с представителями одной из этих стран.