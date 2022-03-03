Груз оттуда будет доставлять и "Укрзалізниця". Хаб работает на базе завода Еврокар.

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Как работает хаб

Центр по доставке гуманитарных грузов принимает помощь от стран Евросоюза.

Власти Закарпатской области совместно с Укрзалізницею организовывают ритмическую и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны,

– говорится в сообщении перевозчика.

В Укрзализниці подчеркивают, что локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездный путь двух видов – европейского и украинского образца. Расстояние от границы с Венгрией 1,5 километра, со Словакией – 2 километра. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба уже отправился в Харьков.

Среди важных типов грузов есть:

лекарства,

средства гигиены,

продукты питания длительного хранения,

одежду,

бутылированная вода,

детские продукты (еда, подгузники и т.п.),

спальные мешки и карематы.

Просят предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах.

Контактный телефон для тех, кто хочет направить груз: +380 50 96 12 607