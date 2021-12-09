Об этом министр иностранных дел сообщил 9 декабря во время онлайн-трансляции в социальных сетях.
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Лондон не просто услышал Украину, когда мы призвали разработать комплексный пакет сдерживания России, а стал одним из лидеров этого процесса,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба отметил, что ему "очень нравится философия, которая сейчас царит в Лондоне, – не отвечать на вызовы, а действовать первым и предотвращать вызовам, не бояться делать первый шаг". По его словам, "Лондон показательно готов предпринимать шаги, готов проявлять инициативу".
О чем говорили с Британией
Он также отметил, что на встречах в рамках визита в британскую столицу говорилось о том:
- как готовятся санкции против России,
- как будет углубляться военно-техническое сотрудничество между Украиной и Британией,
- как будут укреплять безопасность в Европе.
Правда в том, что Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украине – с восточного. Это то, что делает нас более близкими,
– добавил министр.