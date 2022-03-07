Митинг начался с молитвы, которую возглавил архиепископ Клаудио Гуджеротти, папский нунций в Великобритании, который сказал: "Сегодня мы все украинцы".

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Протестующие пели гимн Украины и скандировали: "Стоп Путин, останови войну" и "Стоим с Украиной". Они несли флаги Украины и плакаты с надписями "Путин-террорист" и "Защитим Украину, спасем Европу".

Также демонстранты развернули на лестнице Национальной галереи гигантский транспарант с надписью: "Когда упадет последний украинский солдат, Путин придет за вами, дамы и господа".

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